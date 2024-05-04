美空軍測試F-16戰機AI自駕！空軍部長試飛完笑著這樣說

美國空軍2日在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）執行由AI控制的F-16戰機試飛，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）親自搭乘，並公開聲明對其未來在空戰中的使用充滿信心。

美國之音引述美聯社報導，肯達爾在長達1小時的飛行結束後笑著表示，在此刻飛行過程中有了足夠的見識，他相信這個仍在學習的AI有能力決定是否在戰爭中發射武器。並指「不擁有它會帶來安全風險。在這個時候，我們必須擁有它。」

這架名為維斯塔（Vista）的F-16戰機以每小時超過550英里（約880公里）的速度搭載著肯達爾。它與第二架有人駕駛的F-16幾乎正面交鋒，兩架飛機彼此相距不到1000英尺（約300公尺），不斷扭轉和盤旋，試圖迫使對方陷入易受攻擊的險境。

AI控制戰機標誌著自1991年代初引入隱形戰機以來，空軍領域最大的進展之一。儘管該技術尚未完全成熟，但美國空軍正在規畫一支由1000架AI控制無人戰機機隊，其中第一架將於2028年投入使用。

由AI控制武器的想法遭到眾多人的反對。軍備控制專家和人道主義組織深感擔憂，AI有一天可能會在不與人類進一步協商的情況下自動投擲炸彈來殺人，相關組織正在尋求對其使用進行更嚴格的限制。

紅十字國際委員會警告說：「在把生死攸關的決定權交給感測器和軟體的問題上存在著普遍和重大的關切。」該委員會指出，自主武器「是令人關切的直接原因，需要國際社會採取緊急政治回應」。