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2共和黨人跑票 亞利桑那州參議會同意廢墮胎禁令

中央社／ 鳳凰城1日綜合外電報導

美國亞利桑那州參議會今天投票廢除該州1864年頒布的墮胎禁令；這項禁令原本將在幾週內生效。

綜合路透社與法新社報導，亞利桑那州參議會以16比14的投票結果通過廢除這項1864年的法令，預計很快將由民主黨籍州長郝愷悌（Katie Hobbs）簽署。州參議會表決期間，有兩名共和黨籍州參議員跑票支持廢除這項墮胎禁令。

在美國充滿爭議的墮胎議題辯論中，亞利桑那州此一轉變是為最新進展。墮胎相關辯論預計將在今年美國總統大選中發揮重大作用。現任總統拜登和前總統川普很有可能在選戰中再度針鋒相對。

亞利桑那州最高法院4月9日裁定可執行南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令。這項1864年的法令是早在亞利桑那州建州以前、婦女還未享有投票權之前起草，規定禁止墮胎手術，就連強暴和亂倫懷孕也不例外，除非是為了挽救孕婦性命才能動刀，依法被起訴的醫師面臨5年有期徒刑。

郝愷悌今天在社群媒體上寫道：「我很高興看到州參議會響應了我的號召，投票廢除了1864年的全面性墮胎禁令。」

她表示：「儘管這對於保護女性健康至關重要，但這不過只是個開始。我永遠不會停止為女性爭取生育自由。」

亞利桑那州 墮胎 投票

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