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紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
紐約多所大學已請求警察進入校園維持秩序。新華社
紐約多所大學已請求警察進入校園維持秩序。新華社

全美各地大學校園的挺巴抗議活動持續延燒，紐約校方已請求警察進入校園維持秩序，從當地4月30日晚間至5月1日早上，紐約警方已逮捕約300人。

4月30日晚間數十名紐約市警察衝進哥倫比亞大學校園，對占領一棟校舍的挺巴示威者進行清場。當天，加州大學洛杉磯分校（UCLA）也爆發暴力衝突。

紐約市長亞當斯5月1日在媒體記者會上表示，在哥倫比亞大學和紐約市立學院總計逮捕了約300人，強調不能允許合法抗議活動演變成一場毫無意義的暴力場面。

哥倫比亞大學校長沙菲克表示，她要求警方對所有抗議點進行清場，並留駐校園到17日。截至4月30日晚間11時40分左右，哥大工作人員拆除帳篷，清除抗議主營地的供應物資。而警方的行動為哥倫比亞大學持續兩周的緊張局面畫上句號。

加州大學洛杉磯分校也請警察進入校園維安，花了幾小時才平息挺巴和親以抗議者的對峙場面，有學生說，示威群眾用球棒互毆，並「扔出一切他們能丟的東西」，警方花了一段時間才抵達現場。

加州大學洛杉磯分校管理人員說，一些示威者的手段「令人震驚和可恥」，已暫停課程。

白宮新聞秘書尚皮耶表示，拜登總統正在密切關注事態發展，強調美國人有權和平抗爭，但「不可」強占建築物。

美國前總統川普5月1日在威斯康辛州造勢時對支持者表示，紐約警方攻入哥倫比亞大學一棟被示威者佔領的大樓，「真是太好看了」，稱挺巴示威者同情哈瑪斯，是「氣憤的瘋子」。

川普對支持者說，「我認為應該立刻拆除示威者的營地，消滅那些激進分子，為所有想要安全上課的正常學生奪回我們的校園！」

哥倫比亞 校園 紐約

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