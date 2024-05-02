皮尤研究：8成美國人連續5年對中國持負面看法

華府智庫「皮尤研究中心」今天公布的民調顯示，約有8成美國人連續第5年對中國持負面看法，許多人認為限制北京當局的實力是首要任務。

根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）民調，有81%的美國人對中國持負面看法，其中43%的人對中國持非常負面看法。

有71%的美國人認為，中國近年來全球影響力增強。61%的美國人至少在某種程度上擔心，中國與鄰國發生領土爭端。

論及美中關係時，很少美國人將中國視為合作夥伴（6%），大多數美國人將中國視為競爭對手（50%）或敵人（42%）。

共和黨人和傾共和黨獨立選民對中國持非法負面看法的比例，是民主黨人及傾民主黨人士的兩倍。前者更可能視中國為敵人。

年長美國人普遍對中國更持批判態度。65歲以上成年人中，有61%對中國持非常負面看法，反觀30歲以下成年人僅27%。

皮尤研究員克里斯汀．黃（Christine Huang）告訴美國之音（VOA）：「美國人總體上對中國的看法仍持批判態度－相當負面。」

克里斯汀．黃表示，今年研究中最突出的是美國對中國領土爭端的擔憂。例如，北京當局仍對南海大片海域提出主權聲索，即便越南和菲律賓等國強烈反對。