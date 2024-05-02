全美8家報紙控OpenAI、微軟侵犯版權

全美八家報紙四月三十日聯手向紐約聯邦法院提告指控ChatGPT製造商OpenAI和微軟，在未經許可或未付費情況下，「竊取數百萬篇」受版權保護的新聞文章，用以訓練其人工智慧（ＡＩ）聊天機器人。

參與訴訟的八家報紙都為奧爾登全球資本公司所有，包括：紐約每日新聞報、芝加哥論壇報、丹佛郵報、信使報、橙縣紀事報和聖保羅先鋒報、奧蘭多前哨報和南佛羅里達太陽前哨報。

八家報紙的書面聲明說，「我們花了數十億美元收集資訊，在出版物上報導新聞，不能任由OpenAI和微軟這類大型科技公司不斷竊取我們的工作成果，以犧牲我們為代價，建立其生意」。

OpenAI聲明表示，該公司非常重視支持新聞機構，「雖然我們之前沒有意識到奧爾登全球資本公司的擔憂，但我們正積極與全球許多新聞機構建立具建設性的合作夥伴關係和對話，以探索可能機會、討論各種問題，提供解決方案」。

這是針對OpenAI和微軟提起的最新訴訟。紐約時報等媒體機構及「冰與火之歌」作者喬治・馬丁和「黑色豪門企業」作者約翰・葛里遜等暢銷書作家，去年年底已對OpenAI和微軟提出連串涉及ＡＩ的版權訴訟。

大科技公司辯稱，使用大量可公開存取的網路內容訓練其ＡＩ系統，受美國版權法「合理使用」原則保護。但他們在某些情況下會付費購買內容，以避免潛在法律挑戰。