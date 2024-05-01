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哥大示威警方清場逮人 UCLA校園挺巴抗議爆發衝突

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導

美國加州大學洛杉磯分校校園挺巴勒斯坦示威活動今天爆發衝突。全美數十所大學正設法遏制一波類似的抗議浪潮。

法新社報導，電視畫面可以看到抗議人士和反示威人士手持棍棒上演全武行，金屬路障則遭人推倒。其他畫面還可看到被雷射筆和手電筒照亮的暗夜中，有人燃放爆竹煙火或投擲物品攻擊對方。

洛城警方在社群平台X上表示，「已經部署警力，目前在協助加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園恢復秩序」。

警方稍早表示，接獲校方提出協助平息衝突要求後，對「發生在大營地上的多起暴力行為」展開應處。

衝突發生前，校長畢傑恩（Gene D. Block）就曾警告，「加州大學洛杉磯分校的兩派人馬及與本校無關人士」上週就已紮營。

畢傑恩昨天在大學官網發表公開信說：「許多示威人士…平和進行活動，但是坦白說，也有人活動手法駭人聽聞、很不像話，已有暴力情事發生。」

警方昨天對紐約巿的哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）校園進行清場，驅逐占領一棟大樓的挺巴勒斯坦示威學生。加州大學洛杉磯分校後來也引爆一波動盪。

美國有線電視新聞網（CNN）引述紐約市警察局（NYPD）報導，有超過100名示威者遭到逮捕。

警方利用雲梯車從2樓窗戶爬進稍早被學生占領的哥大漢密爾頓大樓（Hamilton Hall），然後將戴上手銬的學生押出大樓外、帶上警車。

法新社記者於子夜過後看見，校方已拆除校園內草坪上的帳篷，現場遺留物品則被丟進黑色垃圾袋中。

哥大校長夏費克（Minouche Shafik）致函警方強調占領大樓行徑由「與本校無關的個人」發動，並且要求警方至少於5月17日前留駐校內，「以確保不再有人重建營地」。

示威人士在Instagram上抨擊夏費克，說她口口聲聲強調的「關心」和「安全」，簡直令人「毛骨悚然」。

過去數週一波蔓延數十所大學院校的抗議浪潮為1960、1970年代反越戰示威以來，美國大學校園最廣泛、時間最長的抗議活動，已經導致數百名學生及運動人士被捕。

總統拜登的白宮對於漢密爾頓大樓遭到占領一事予以嚴詞抨擊，發言人直指「這種做法絕對是錯的」。

前總統川普則在福斯新聞頻道（Fox News）感嘆說，「反猶太主義正彌漫我國」，並且痛批11月總統選戰的對手拜登沒有作為。

校園 洛杉磯 美國

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