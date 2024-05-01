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北京伸魔爪？ 路透民調：58%美國人認為中國利用TikTok塑造輿論

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
路透社/易普索民調顯示，過半數美國受訪者認為中國利用短影音平台TikTok塑造美國輿論。路透社
路透社/易普索民調顯示，過半數美國受訪者認為中國利用短影音平台TikTok塑造美國輿論。路透社

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，過半數美國受訪者認為中國利用短影音平台TikTok塑造美國輿論。此時華府朝可能禁用這款應用程式（App）更邁進一步。

路透社報導，這項為期2天民調於昨天結束，58%受訪者對中國政府利用字節跳動（ByteDance）旗下AppTikTok「影響美國輿論」這項論述表示贊同。約13%受訪者不同意，剩下的人回答不確定或不回答這一題。

據調查，共和黨人比民主黨人更可能認為中國利用TikTok影響美國輿論。

TikTok表示已投資逾15億美元（新台幣488.85億元）用於資安，強調不會與中國政府共享美國1億7000萬名用戶的資料。TikTok去年告訴美國國會，不會「在中國政府要求下推銷或移除平台上的內容」。

TikTok沒有立刻回覆路透社記者的置評請求。

美國總統拜登上月25日簽署法案，強制字節跳動在270日內分拆TikTok的美國業務，否則TikTok將遭到禁用。

調查並顯示，50%美國民眾支持禁用TikTok，32%反對，其餘受訪者表示不確定。

這項民調僅對美國成年人進行調查，因此未反映出占TikTok美國用戶很大一部分的18歲以下民眾看法。

根據民調，支持禁用TikTok的40歲以上受訪者約有6成，18歲至39歲族群中約有4成支持。

有46%受訪者同意，中國正利用TikTok「監控美國人日常生活」的論述。北京早已否認這種指控。還有6成受訪者認為，美國政治候選人利用TikTok競選的作法「不恰當」。

這份網路民調蒐集1022名美國成年人意見，誤差範圍約為3個百分點。

TikTok 北京 字節跳動 拜登 民調 美國

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