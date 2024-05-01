洛杉磯加大「挺以、挺巴示威者暴力衝突」 校方報警求助

美國大學校園挺巴勒斯坦學運延燒。路透報導，洛杉磯加州大學1日爆發挺巴、挺以色列兩派示威者暴力衝突；該校學生刊物指出，挺以人士試圖拆毀挺巴抗議者在校內的營地。該校校長卜洛克已請求警方協助，洛杉磯市長巴斯則譴責暴力，並說警方已抵達校園。

路透引述美國廣播公司（ABC）附屬的KABC電視台空拍畫面指出，現場有人揮舞棍棒，攻擊為了保護挺巴抗議者而設置的木板障礙物，部分人士則手持標語牌或雨傘。