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洛杉磯加大「挺以、挺巴示威者暴力衝突」 校方報警求助

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國加州大學洛杉磯分校校園裡，有示威者1日攻擊挺巴勒斯坦抗議者的營地。法新社
美國加州大學洛杉磯分校校園裡，有示威者1日攻擊挺巴勒斯坦抗議者的營地。法新社

美國大學校園巴勒斯坦學運延燒。路透報導，洛杉磯加州大學1日爆發挺巴、挺以色列兩派示威者暴力衝突；該校學生刊物指出，挺以人士試圖拆毀挺巴抗議者在校內的營地。該校校長卜洛克已請求警方協助，洛杉磯市長巴斯則譴責暴力，並說警方已抵達校園。

路透引述美國廣播公司（ABC）附屬的KABC電視台空拍畫面指出，現場有人揮舞棍棒，攻擊為了保護挺巴抗議者而設置的木板障礙物，部分人士則手持標語牌或雨傘。

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰事，已使美國爆發2020年反種族歧視浪潮以來最大規模學生運動。4月29日晚間，紐約市警方逮捕數十名占據哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓的挺巴示威者，並移除抗議營地。

支持、反對以色列的兩派抗議者1日在美國加州大學洛杉磯分校校園爆發衝突。路透
支持、反對以色列的兩派抗議者1日在美國加州大學洛杉磯分校校園爆發衝突。路透

以色列 巴勒斯坦 校園 洛杉磯 美國

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