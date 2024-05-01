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哥大半數示威群眾不是校內師生！紐約警局派數百人進入校園

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
紐約警局戰術反應組已出動，有數百名警力到場並進入校園。法新社
紐約警局戰術反應組已出動，有數百名警力到場並進入校園。法新社

美國哥倫比亞大學挺巴示威活動愈演愈烈，稍早有學生攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，校方揚言將開除學籍處分，但似乎不見效果，抗議群眾仍未散去。最新消息指出，紐約警局戰術反應組已出動，有數百名警力到場並進入校園

CNN報導，一名執法官員在表示，哥倫比亞大學校園內有至少半數抗議群眾與大學無關，不屬於該校師生，抗議群眾在不同抗議地點的人數不同，通常是250人至400人。

執法官員稍早指出，紐約警察局預計會收到哥倫比亞大學的致信，要求在1到2小時內協助清除校園內的示威群眾，並警告說「情況不穩定」。

根據最新消息，一名熟悉情況的執法消息人士稱，紐約警局已收到哥倫比亞大學致信，授權他們進入校園。根據CNN拍攝到的現場畫面，可見多名警力進駐。

目前有數百名紐約警局戰術反應組成員抵達哥大校園內，還可以看到有多名警察爬上被示威者攻占並上鎖的「漢彌爾頓大樓」宿舍。

戰術反應組應對的任務通常包括市民聚集、動亂及重大事件，警員都是訓練有素的人員，並有專業設備。紐約警局指出，他們執行的對象事件也包括犯罪、抗議、槍擊及銀行搶劫等。

紐約警局已收到哥倫比亞大學致信，授權他們進入校園。法新社
紐約警局已收到哥倫比亞大學致信，授權他們進入校園。法新社

學運 巴勒斯坦 校園 紐約

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