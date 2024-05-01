毒品政策歷史性改變！美擬將大麻改列低風險藥物

美國政府自1970年將大麻列為「一級毒品」，現在有望放寬限制。美媒報導，美國緝毒局將採取行動，把大麻歸類為低風險藥物，但不會讓娛樂用途大麻完全合法化。美國毒品政策將產生歷史性變化，連鎖效應擴及全美。

美聯社今天引述5名知情人士消息指出，美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）提議將認可大麻的醫療用途，並認定大麻比一些極危險藥物被濫用的可能性低，但不會讓娛樂用途的大麻完全合法化。

美國緝毒局提議仍須交由白宮管理及預算局（White House Office of Management and Budget）審查。一旦批准，美國緝毒局將就大麻是否與海洛因（heroin ）和迷幻藥（LSD）同列為「一級毒品」徵求公眾意見。

之後，美國衛生及公共服務部（Department ofHealth and Human Services）建議，將大麻從一級毒品改列為三級藥品，與K他命（ketamine）和同化類固醇（anabolic steroids）同一等級。三級藥品仍受法規管制約束，未經許可販售仍可能面臨刑事起訴。

美國總統拜登（Joe Biden）在2022年10月就曾呼籲重新檢討大麻毒品分級，同時簽署行政命令，赦免曾因持有大麻而觸犯聯邦法律的數千名民眾，也呼籲各州州長和地方首長採行類似措施，邁向大麻除罪化。

拜登去年12月表示，服用和持有大麻的犯罪紀錄，對就業、住房、教育機會帶來不必要障礙，對待大麻的錯誤方式，使得許多人生活被顛覆。今年是美國選舉年，放寬大麻的宣布可能有助提高拜登支持率，吸引年輕選民。

蓋洛普去年秋天一項民調發現，高達70%成年人支持大麻合法化，比2000年30%高出2倍多。隨著全美民眾，特別是年輕選民，對大麻接受度和除罪化呼聲越來越高，拜登和兩黨主要議員一直推動美國緝毒局採取行動。

部分人士則抱持懷疑態度，認為美國緝毒局不應改變政策，否則將產生有害副作用。美國緝毒局前副局長萊里（Jack Riley）對這項提議表示擔憂，他認為大麻是一種「入門藥物」，可能導致吸食者進一步使用其他藥物。

不過萊里也表示，新規可能會讓政府集中資源打擊主要毒品，像是每年在美國造成超過10萬人死亡的芬太尼（fentanyl）。

另也有部分人士認為，大麻應該被視為與酒精同類型物品監管即可，美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）近日率領21名民主黨人，共同致函緝毒局長米爾格拉姆（Anne Milgram）和司法部長賈蘭德（Merrick Garland），要求將大麻從管制清單移除，並與酒精接受同等級監管。

他們在信中呼籲，政府解決50多年來失敗的種族歧視性大麻政策。

美國聯邦政府自1970年將大麻列為一級毒品，代表沒有醫療用途，並有很高的濫用可能，且在聯邦禁止販運法律規定下，觸犯者會被判重刑。

近年來，美國聯邦政府毒品政策不及許多州。全美現在已有38州將醫療用大麻合法化，另有24州將娛樂用大麻合法化。

這項新規一旦通過，將推動大麻產業迅速成長，估計創造300億美元（約新台幣9787億元）的價值。另外，由於被列為一級毒品要取得授權研究十分困難，放寬限制將有助大麻研究。近年來，美國聯邦政府對輕微持有大麻起訴案件不多，估計新規不會對美國司法體系產生立即衝擊。

但放寬限制可能會為反毒戰爭和其他領域帶來意想不到後果，包括美國在國際間的條約義務；1961年的「麻醉藥品單一公約」（Single Convention on NarcoticDrugs）即要求將大麻定為刑事犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885