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哥大挺巴學運白熱化！示威學生占領教學大樓 校方揚言開除學籍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國哥倫比亞大學挺巴學生4月30日攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，校方威脅參與占領學生可能面臨開除學籍處分。圖為示威學生闖入大樓後由內而外封鎖入口。歐新社
美國哥倫比亞大學挺巴學生4月30日攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，校方威脅參與占領學生可能面臨開除學籍處分。圖為示威學生闖入大樓後由內而外封鎖入口。歐新社

美國當地時間4月30日凌晨，哥倫比亞大學挺巴學生攻占校舍「漢彌爾頓大樓」，校方威脅參與占領學生可能面臨開除學籍處分，將近2周示威活動進入白熱化。

哥大校方4月29日下達最後通牒，限期示威學生當日下午2時撤離紮營；幾小時後的凌晨時分，部分學生列隊穿越曼哈頓校區，打破漢彌爾頓大樓窗戶，用桌椅封鎖入口，接著占據該棟建築，高呼「解放巴勒斯坦」；另外也有大批學生在大樓外串起人牆高呼挺巴口號。

占領行動後，校方發表聲明稱，示威者「選擇導致難以掌控的局勢升溫」，鑒於學校首要任務是「恢復校園安全和秩序」，「占領教學大樓的學生將面臨開除學籍處分」。

一名自稱研究生的示威活動代表在大樓外向記者透露，大樓裡面約有60名學生。

學運 巴勒斯坦 美國

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