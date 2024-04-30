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「不能挑個小狗殺手」 傳南達科他州州長「沒機會」當川普搭檔了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統暨共和黨總統候選人川普（左）與南達科他州州長諾姆，攝於3月。法新社
美國前總統暨共和黨總統候選人川普（左）與南達科他州州長諾姆，攝於3月。法新社

美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）在即將出版的新書自曝，曾開搶打死自己養的狗，接近前總統川普的消息人士告訴紐約郵報，諾姆「沒機會」成為川普的競選搭檔了。

紐郵29日報導，川普的一位盟友表示，對於諾姆在新書《不走回頭路》（暫譯）的說法，競選團隊感到「迷惑不解」。雖然外界普遍預測諾姆在川普競選搭檔決選名單上，但該人士表示，「她本來不太可能被選為副總統，但還有機會。在這件事之後，就不可能了」。

衛報披露《不走回頭路》殺狗與殺山羊情節摘錄後，諾姆兩度在社群媒體X發文辯解，但前述消息人士指出，外界至今仍記得2012年共和黨總統提名人羅姆尼1983年出遊時，將寵物狗放在旅行車車頂狗籠。

該人士說，「川普不見得是愛狗人士，但我覺得他懂，出於很明顯的原因，搭檔不能挑一個小狗殺手」。

另一位消息人士透露，川普「非常喜歡克莉絲蒂（諾姆）」，但「聽到『狗』的故事時很失望」，接著稱「這肯定沒有提升她的機會，但尚未就任何副總統候選人做出決定」。川普競選團隊和諾姆辦公室都沒有立即回應查詢。

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