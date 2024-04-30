華爾街大買住宅房產出租 美國多個州將立法嚴管

華爾街投資機構大買住宅房地產後出租，已被俄亥俄州、加州、紐約州等多個州的議員盯上，認為是造成待售住房短缺、推升房價的元凶之一，並已起草法案，要降低機構投資人的涉入程度。

道瓊社報導，美國參眾兩院已支持一項法案，要求許多企業擁有的出租獨棟住宅不得超過50戶，超過者須賣給家庭買主，內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州及北卡羅萊納州都提出類似法案。俄亥俄州州議會的法案更要透過重稅，讓大房東們發現賣掉房子比當包租公划算，以趕出機構投資人。

這群議員指控，有華爾街資金支持的機構投資人，用手上現金爆買數十萬戶的獨棟住房，助長待售房屋短缺，首購族也很難與之競爭。

各種規模的機構投資人在新冠疫情期間，豪砸數十億美元買房，在買氣最高峰時，每四戶出售的獨棟住宅中，就有一戶以上是被機構投資人買走。雖然最近的購屋活動隨利率升高而減緩，但供給已相當吃緊。

其中，公開上市的兩大買家Invitation Homes、AMH，以及很多其他擁有私募股權資金撐腰的企業，在全美各地持有數萬戶房產。投資買入獨棟住房的公司表示，把房屋出租後，能提供租客住進原本買不起地段的機會。

鑑於美國房價和房租逼近歷史最高紀錄，美國各級政府的官員與立法機構已更積極處理住房問題，各州已通過新措施，資助興建更多平價住宅、允許建商繞過當地用地限制的法律、讓驅逐過程更有利租客等。多數較自由的州呼籲阻擋大公司掃購房產，一些比較保守的州還傾向大力壓制。

聖塔巴巴拉加州大學與保守智庫曼哈頓研究所最新的研究指出，在投票年齡的共和黨和民主黨選民中，贊成禁止華爾街公司購買住宅的人數相同。這項研究的研究對象為以郵遞區號抽樣的都會與郊區5,000位租客和屋主。

全美住家出租協會等獨棟住宅租賃產業的倡議者，反對這類法案，認為房價上漲是因新建房屋供應不足，認為機構投資人擁有的住家相對較少，但對這類投資人的定義是擁有1,000戶以上房屋的公司。一些研究估計，這類公司約擁有3%到5%的美國出租房屋。

然而，機構投資人在部分城市持有的房屋比率，遠高於在全美各地的占比。例如在亞特蘭大，喬治亞州立大學最近研究指出，五個郡區域內的出租房屋，近11%由三家房地產公司所有。美國住房與都會發展部2022年的分析則顯示，亞特蘭大21%出租房屋的屋主都是大型機構。

住房研究與諮詢機構Burns創辦人伯恩斯質疑，最大的幾家投資者都已完成投資，過去一年買進的房屋非常少，現在行動的效益不高。他表示，擁房10到99戶的小型機構投資人，今年有再購入，立法或許能管制這些公司。