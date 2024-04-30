美國9州乳牛禽流感疫情 將測試牛絞肉是否含病毒

美國有9州的乳牛爆發禽流感疫情，聯邦政府今天表示，目前正於這些州的零售店收集牛絞肉樣本檢測，相信肉類供應的安全應沒有問題。

路透社報導，自3月下旬以來，美國聯邦官員在9個州的34個乳牛群以及德州的1個人確認感染H5N1病毒後，正在尋求驗證牛奶和肉類安全性。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for DiseaseControl and Prevention）和世界衛生組織（WorldHealth Organization）均表示，整體公共衛生風險低，但對於接觸受感染動物的人來說，風險較高。

約有20%的牛奶樣本發現H5N1病毒顆粒，科學家依此結果認為乳牛的禽流感疫情要比官方所宣稱更為廣泛。

不過，美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and DrugAdministration）26日表示，黃金標準核酸檢測（PCR）初步結果顯示，巴氏殺菌法（pasteurization）殺死了牛奶中的禽流感病毒。

根據一份聲明，美國農業部將透過可顯示「是否存在任何病毒顆粒」的PCR檢測來分析零售的牛絞肉樣本，同時進行另外兩項安全研究。有些乳牛老了後會被加工成碎牛肉。

代表肉類加工業者的美國肉品協會（Meat Institute）發言人李特（Sarah Little）表示：「美國農業部進一步檢測係屬適當，以確保公眾健康受到保護並阻止動物疾病傳播。」

美國農業部今天開始要求泌乳牛在跨州轉移之前必須進行禽流感檢測呈陰性，以助遏制病毒傳播。

根據聲明，美國農業部現在也於乳牛屠宰場收集牛的肌肉樣本，以確定是否帶有病毒顆粒。

農業部上週表示，從一頭要送往屠宰場的乳牛肺部組織樣本發現了禽流感病毒，這頭牛來自受感染牛群但沒有任何症狀，而且沒有進入食品供應鏈。

農業部在另一項安全研究中，將以不同溫度烹調含「病毒替代品」的牛絞肉，藉以評估加熱是否可以讓病毒失去活性。農業部表示將肉類烹煮到安全的內部溫度可以殺死細菌和病毒。

目前為止，尚無肉牛感染禽流感的已知病例。目前這波疫情中的人類病例是一名德州農場工人，他在接觸乳牛後患上結膜炎。