邊界移民危機 美墨兩國總統下令採具體措施遏止

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統拜登和墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天宣布，他們已經下令要採取「具體」措施來減少非法跨越美墨邊界進入美國的移民數量，這是今年11月美國總統大選的一項爭議問題。

白宮發布的聯合聲明指出：「兩位領袖下令他們的國家安全團隊共同努力，立即採取具體措施，以顯著降低不合法的越境，同時也保護人權。」

法新社報導，拜登（Joe Biden）與羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）昨天進行通話之後，兩人發布的聯合聲明沒有詳述限制美國南部跨境移民的措施為何。

共和黨試圖將邊界安全作為美國總統大選的重要議題，並稱拜登在阻止非法移民的態度軟弱。

民調數據顯示，大多數美國選民把空前的跨越南部邊界移民數量問題歸咎於民主黨籍的拜登，這個數字於去年12月達到每天1萬人的歷史新高紀錄，但近幾個月已有所減少。

光是2023年就有超過240萬移民跨越美墨邊界進入美國，這些移民大多來自中美洲地區和委內瑞拉。

拜登 移民 美國

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