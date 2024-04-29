快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

UCLA以巴支持者爆衝突 白宮籲校園抗議須和平

中央社／ 洛杉磯/華盛頓28日綜合外電報導
加州大學洛杉磯分校（UCLA）挺巴勒斯坦和挺以色列的陣營爆發小規模衝突。路透
加州大學洛杉磯分校（UCLA）挺巴勒斯坦和挺以色列的陣營爆發小規模衝突。路透

以色列在加薩的戰爭在美國校園引發抗議活動，暫無緩解跡象，週末期間有更多人被捕，加州大學洛杉磯分校（UCLA）也看到挺巴勒斯坦和挺以色列的陣營爆發小規模衝突。

綜合法新社和路透社報導，警方週末期間在美國4個校園逮捕約275人後，白宮今天表示，近幾週撼動美國多所大學的親巴抗議活動必須保持和平。

在加州大學洛杉磯分校，隨著紮營挺巴的人數近幾天來愈變愈多，立場相左的親以抗議人士聲量也開始愈來愈大，但今天之前兩方都還能和平相處。

然而局勢今天出現變化。加州大學洛杉磯分校負責策略溝通的副校長瑪莉．大迫（Mary Osako）表示，有示威者突破了校方先前為了分隔兩派人馬所架設的路障。

兩方人士互相推擠、高喊口號並彼此辱罵，有時甚至發生拳打腳踢的情況。示威者之間的推擠持續了一段時間，但備有警棍的校警最終將兩組人分開。

大迫在聲明中表示：「加州大學洛杉磯分校長久以來一直是和平抗議的場所，我們對暴力事件感到痛心。」

一名校警代表指出，洛杉磯警方沒有涉入這場校園衝突，也沒有逮捕任何人。

加州大學洛杉磯分校之前已允許校內兩組團體表達他們的觀點。根據校方先前發布的聲明，校內這兩派立場相左的示威活動，參與者至少有一部分為校外人士。

聲明指出，「塔布曼社會正義中心」（HarrietTubman Center for Social Justice）成員計劃支持學生抗議的權利；而「支持猶太學生組織」（Stand inSupport of Jewish Students）則與 「以色列美國委員會」（Israeli American Council）合作，出面反對校內的仇恨和反猶主義。

另一方面，白宮今天敦促校園抗議應以「和平」方式進行。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week），「我們當然尊重和平抗議的權利」，但也「絕對譴責近來聽到的反猶言論，也譴責所有仇恨言論和暴力威脅」。

校園 洛杉磯 美國

延伸閱讀

在末日爆炸之前？以色列與伊朗「核武對峙」的危機預測

傳國際刑事法院將下令逮捕以色列總理 美國已設法開始阻止

美國務院：布林肯將訪以色列和約旦

預期以色列幾天內攻拉法 巴勒斯坦主席喊話：美國是能阻止的唯一國家

相關新聞

SLACK創辦人16歲女兒尋獲！同行26歲男被控綁架被捕

英國鏡報報導，知名企業即時通訊軟體Slack共同創辦人、億萬富豪巴特菲爾德（Stewart Butterfield）的1...

UCLA以巴支持者爆衝突 白宮籲校園抗議須和平

以色列在加薩的戰爭在美國校園引發抗議活動，暫無緩解跡象，週末期間有更多人被捕，加州大學洛杉磯分校（UCLA）也看到挺巴勒...

美國務院評估以國是否違反國際法 完備性受議員質疑

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天質疑拜登政府，是否正確評估以色列有無遵守國際法。此前...

記者協會晚宴遇示威 拜登走後門

美國白宮廿七日舉行有百年傳統的記者協會晚宴，但今年活動遭遇數百名不滿拜登政府以色列政策的示威者抗議，部分示威者闖進紅毯管...

應對校園反猶 紅藍州軟硬有別

全美各地大學校園發生反以色列抗議活動，如何處理不僅讓校方左右為難，民主黨和共和黨民選官員的主張也截然不同。

美大學校園挺巴 超過700人被捕

美國大學校園挺巴勒斯坦人示威未歇，自十七日紐約警局進入哥倫比亞大學清場抓人以來，全美校園已共七百多名抗議人士被捕。紐約時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。