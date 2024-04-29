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美國務院評估以國是否違反國際法 完備性受議員質疑

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）今天質疑拜登政府，是否正確評估以色列有無遵守國際法。此前路透社報導，一些美國高層官員認為以色列的保證並不可信。

范霍倫發聲明指出：「這項報導讓眾人嚴重質疑，拜登政府審查尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府在加薩是否遵守國際法的程序完備性。」

路透社報導指出，部分國務院高層官員已向國務卿布林肯（Antony Blinken）提建言，他們認為以色列保證會遵守國際人道主義法來使用美國所提供的武器，其保證「既不可信也不可靠」。

布林肯必須在5月8日之前告訴國會，他是否認為以色列的保證是可信的。

路透社報導，根據國務院內部備忘錄，所屬幾個局處都認為以色列的陳述並不可信，並指出以色列軍事行動引發了可能違反國際人道法的問題。

范霍倫表示，路透社的報導指出，這些單位的建議「出於政治便利而被擱置一旁」。

范霍倫和其他部分民主黨議員先前已敦促總統拜登，應有條件對以色列提供軍援，以迫使以國在加薩衝突中減少平民死亡。但到目前為止，政府尚未這樣做。

以色列 拜登 美國

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