上百龍捲風狂掃美國中部多州 奧克拉荷馬州至少2死

當局今天表示，美國中部奧克拉荷馬州部分地區和鄰近的北美大平原（Great Plains）多州遭遇數量奇高的威力強大龍捲風肆虐。據報一個小鎮數小時內就遭到兩起龍捲風襲擊。

法新社報導，國家氣象局（National WeatherService）指出，繼26日大部分發生在內布拉斯加州和愛荷華州的78起龍捲風之後，昨天又通報另外一個天氣系統在北德州和密蘇里州之間引發35起龍捲風。

儘管有關人員今天仍在瓦礫堆中仔細搜尋，據當地媒體報導，奧克拉荷馬州霍爾登維爾鎮（Holdenville）至少有兩人喪生，包括一名4個月大嬰兒。

這些風暴於數小時內就為部分地區帶來180毫米雨量，氣象局人員警告今天恐怕仍有暴洪、冰雹和龍捲風等極端天氣風險。

上傳社群媒體的影片和照片顯示，奧克拉荷馬州中南部小鎮瑟弗爾（Sulphur）有許多建築遭到夷平，車輛被撞毀或翻覆，樹木的枝葉被一掃而光。

其中一段影片顯示，瑟弗爾鎮有郵務車掉落到幾乎難以辨識的建築物殘骸上方。救援團隊則挨家挨戶、逐車搜尋罹難或生還者。

墨雷郡（Murray County）警察局在臉書貼文說：「除非現場應急人員，否則不要前往瑟弗爾鎮。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，奧克拉荷馬州阿德莫爾鎮（Ardmore）先遭到一起龍捲風襲擊，將殘骸拋到6100公尺高空，接下來附近地區又出現另外兩起龍捲風。

為對12個受創最重的郡加速提供援助，奧克拉荷馬州長史提特（Kevin Stitt）已經宣布進入緊急狀態，為期30天。

根據電力供應追蹤網站PowerOutage.us資料顯示，截至今天接近中午為止，德州、奧克拉荷馬州分別有逾5萬、3萬戶停電。

這個地區每年春季都會頻繁發生強烈龍捲風，但是氣象學家指出，破壞力驚人的龍捲風於幾天內接連出現，這種情況極其罕見。