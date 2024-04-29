應對校園反猶 紅藍州軟硬有別

全美各地大學校園發生反以色列抗議活動，如何處理不僅讓校方左右為難，民主黨和共和黨民選官員的主張也截然不同。

國會山莊報報導，針對各大學發生反以色列抗議活動，佛羅里達州州長德桑提斯在社群平台Ｘ發文表示：「校方太軟弱，不敢採取任何行動，抗議學生得以占領校園，放任暴徒騷擾猶太師生。如果你在佛州大學敢這樣做，你會被退學。」

稍早之前，德州共和黨籍州長艾伯特動員州警進入奧斯汀德州大學逮捕五十多名學生，事後強調：「這些抗議者應該被關進監獄，德州絕不容忍反猶主義。」

相較於共和黨州長的強悍立場，民主黨執政的紐約州表明不會動用國民兵處理大學示威，州長霍楚表示：「我認為目前沒必要，但如果紐約市警局致電表示需要支援，我們會隨時協助。」

當南加大校園有九十多人被捕後，民主黨籍州長紐森強調維護抗議權的同時也要確保過程和平；他說：「我們非常謹慎並全力採取適當方式處理此問題。」

近來共和黨的態度傾向全力支持以色列，民主黨對以色列和加薩戰爭的態度則較分歧。去年十二月共和黨議員在聽證會上抨擊多所大學校長未能妥善處理校園示威，導致哈佛大學和賓州大學校長辭職。哥倫比亞大學校長沙菲克十七日被國會傳喚時，表明必要時會懲處示威學生，當晚她就找來警察進入校園逮捕學生。

哥大抓人事件讓校園挺巴勒斯坦、要求加薩停戰的示威受到更大矚目，引發其他大學聲援跟進，被認為是校園示威潮蔓延的主因之一。

雖然有共和黨人辯稱向大學施壓，只是為化解反猶主義，不過民主黨政治策略家史洛夫說：「我認為部分共和黨州希望看到這場危機升級，他們認為這是拜登總統的問題，他們將此危機視為一場政治勝利。」