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記者協會晚宴遇示威 拜登走後門

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
白宮記者協會年度晚宴廿七日在華府舉行，一名挺巴人的抗議人士（右）對兩名參加晚宴的賓客當街表達訴求。（美聯社）
白宮記者協會年度晚宴廿七日在華府舉行，一名挺巴人的抗議人士（右）對兩名參加晚宴的賓客當街表達訴求。（美聯社）

美國白宮廿七日舉行有百年傳統的記者協會晚宴，但今年活動遭遇數百名不滿拜登政府以色列政策的示威者抗議，部分示威者闖進紅毯管制區，還有人辱罵盛裝出席的記者和政府官員「不要臉」，拜登車隊走後門躲開抗議群眾。

數百名示威者聚集晚宴地點華盛頓希爾頓飯店外，抗議以哈戰爭造成加薩人道危機，導致大量平民傷亡，還有許多記者喪生。

示威者掛出巨型巴勒斯坦國旗，披上巴勒斯坦傳統的阿拉伯巾，對盛裝出席的記者高喊「不要臉」，還有人譴責美國記者對以哈戰爭報導扭曲事實，另有示威者模仿遇難記者，身穿印有「媒體」的防彈背心倒臥在地。

上周廿多名加薩記者致信華府同行，要求杯葛白宮記協晚宴，理由是「當地記者因履行新聞職責付出驚人代價，遭到以軍居留、審訊和酷刑」。

一名示威者抱怨，白宮記者一直對巴勒斯坦記者遇害保持沉默；對此白宮記者協會並未回應。

至今超過半年的以哈戰爭引發許多美國民眾批評拜登政府全力挺以立場，近來全美許多大學院校爆發示威，要求校方從以色列軍火商撤資，並且呼籲加薩立即停戰。

儘管如此，拜登在晚宴上長達十分鐘的演說，隻字未提以哈戰爭或加薩日益惡化的人道危機。白宮記協主席歐唐諾則在開幕詞談到，今年晚宴正值「美國處於複雜時刻之際」。

路透指出，白宮記者協會創立於一九一四年，自一九二一年開始幾乎每年舉行晚宴，今年晚宴諧星柯林約斯特挑大梁，不過素來輕鬆愉快的活動因以哈戰爭蒙上陰影。

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