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美國務院備忘錄：部分高層稱以軍恐違反國際法 最嚴重將喊卡軍援

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務院內部備忘錄顯示，部分高層稱沒有可靠證據擔保以軍遵守國際人道法使用美援武器。國務院需在5月8日前回報，若判定以軍違規，拜登政府最嚴重將喊卡軍援。圖為美國國務卿布林肯。法新社
美國國務院內部備忘錄顯示，部分高層稱沒有可靠證據擔保以軍遵守國際人道法使用美援武器。國務院需在5月8日前回報，若判定以軍違規，拜登政府最嚴重將喊卡軍援。圖為美國國務卿布林肯。法新社

路透報導，美國國務院內部備忘錄顯示，高層官員對美方持續軍援以色列形成分歧，部分高官稱，沒有「可信或可靠」證據擔保以軍遵守國際人道法使用美援武器；一旦國務院在5月8日報告中判定國防軍違反美國規定或國際法，拜登政府最嚴重將對以色列的軍援喊卡。

拜登政府在2月初應民主黨議員要求簽署一項國家安全備忘錄（National Security Memorandum），要求國務卿布林肯必須在5月8日前，向國會報告以色列使用美援武器是否違反美國法律或國際法。

在3月24日前，國務院至少7個部門向布林肯提交最初評估，對以色列在加薩軍事行動中違反國際人道法表達「嚴重關切」，具體作為包含攻擊保護區和民間基礎設施、鮮少調查或追究士兵違例造成大量平民傷亡，以及殺害人道組織員工和記者的數量破紀錄。

另外，最初評估中還舉出11項以軍「刻意限制人道援助」案例。

該備忘錄沒有提出新的法律條件，可是要求國務院蒐集接受軍援國家的書面保證，說明美方軍援並未用於違反國際人道法，或者阻礙美國人道援助。

如果以色列無法提出可信保證，拜登可能會訴諸不同做法「亡羊補牢」，包含要求以色列提出新的保證，或者中止軍援以色列。

以色列 國務院 美國

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