華府智庫報告 美對台軍售遲交嚴重

香港南華早報廿七日報導，據華府智庫卡托研究所三月報告，台灣向美訂購一九一億美元武器大量積欠，遲未交貨，其中部分甚至延遲達十年或更久，最大宗是一○八點七億美元的傳統武器，其次是五十四億美元的不對稱武器和廿八點四億美元的彈藥。分析家提醒，若台灣僅仰賴外國軍售，前述武器延遲交貨將對台造成不利影響。

交付延宕的不對稱武器包括岸置魚叉飛彈、ＭＱ—９Ｂ無人機與刺針飛彈；傳統武器部分則包含Ｆ—１６Ｃ／Ｄ第七十批次戰鬥機與M１A２T艾布蘭戰車；彈藥部分有ＡＧＭ—８４Ｈ防區外增程攻陸型飛彈系統、ＭＫ—４８重型魚雷及ＡＩＭ—９Ｘ第二批次飛彈。

美國國會和台灣分析家擔憂，交貨延遲不利台灣備戰。我國防部長邱國正日前被問到美對台軍售交付問題時說，美國很多步調都在強化，像五角大廈成立「老虎小組」等。美防長奧斯丁曾稱新冠疫情、俄烏戰爭和供應鏈中斷等是遲交主因。

聯邦眾院外委會亦成立跨黨派老虎小組，據其二月報告，軍售案延宕恐危害美國國安；十九項國會批准的對台軍售要二○二七年或更晚交付，有些還未指定預計交付日。