報警驅逐校內反戰學生 哥大理事會譴責校方高層

哥倫比亞大學校長夏費克因處置校內反戰、挺巴示威焦頭爛額。具監督性質的哥大理事會今天就校方制止示威的作法提出嚴厲批評，讓這位長春藤聯盟名校的校長再蒙壓力。

去年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列引發新一輪以哈戰事後，美國各大學的高層一面遭嚴格檢視有否採取足夠措施保護師生、教職員免受反猶主義殃及，同時又被另一方抨擊校方打壓挺巴學生言論自由。

路透社報導，夏費克（Nemat Minouche Shafik）因找紐約警方清除校內示威者抗議以色列在加薩作戰而搭建的帳篷紮營，遭許多學生、教職員和外部人士抨擊。

哥大理事會（Columbia University Senate）今天開會2小時後通過決議，認為夏費克為首的校方行政階層報警驅逐示威，已破壞學術自由，且漠視學生與教職員隱私及尋求正當程序的權益。

決議中說：「（報警驅逐示威）這項決定..讓人們嚴重憂心校方行政單位在大學決策過程對共同治理、透明度的尊重。」

哥大理事會成員大部分為教職人員，也有少數幾位學生。理事會在決議裡未點名校長夏費克，也沒使用更嚴厲的遣詞，但決議要求成立一個工作小組，以監督校方有無落實理事會要求對處置抗議採取「改進作為」。

夏費克本身也是理事會成員之一，但她未出席今天的會議，也暫未置評。

警方上週進入哥大校園拆除曼哈頓校區主要草地的示威營帳，並逮捕100多人，但示威者很快又重新聚集並再次搭起帳篷。之後從加州到波士頓，各地大學校院都出現類似哥大的學生紮營示威，要求學校與跟以色列軍方做生意的企業劃清界線。