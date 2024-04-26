快訊

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

大雨樹倒…66歲男澄清湖步道散步遭慘壓 頭破重創送醫不治

美大學示威延燒 川普稱維州右翼集會小巫見大巫

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

美國前總統川普今天譴責近日席捲國內大學的親巴勒斯坦抗議活動，稱這波展現的「仇恨」程度，遠比2017年臭名昭著的維吉尼亞州右翼極端分子集會活動更嚴重。

法新社報導，川普近日為豔星封口費案在紐約曼哈頓（Manhattan）受審。他今天離開法庭時告訴記者：「現在到處都有抗議。」

他說：「相比起來，沙洛茲維爾（Charlottesville，維吉尼亞州地名）事件簡直小巫見大巫，根本沒法比，仇恨程度不像現在這樣，這次是巨大的仇恨。」

當年在沙洛茲維爾舉行的「團結右翼」（Unite theRight）集會凝聚來自全美各地白人民族主義者，他們高舉火炬並呼喊口號。1名公開承認是白人至上主義者還駕車衝入對立陣營的抗議群眾，造成1死19傷。

美國總統拜登競選陣營今天上傳沙洛茲維爾集會相關影片畫面，藉以回應川普的評論。畫面顯示高舉火炬的「新納粹主義和三K黨（KKK）成員」高喊「猶太人不會取代我們」。

當時集會發生暴力後，時任總統川普過48小時才回應，卻僅說「雙邊都有非常好的人」，引起廣泛批評。

川普今天發表言論的同時，親巴勒斯坦的示威潮持續蔓延到更多美國大學校園。由於不滿以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭讓死亡人數持續攀升，學生持續在校園內紮營示威。

在校方和警方打壓下，目前為止已有數百人遭逮捕。

拜登先前表明支持以色列，但也敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進一步放行物資進入加薩走廊（Gaza Strip）援助巴勒斯坦人。白宮昨天表示，拜登支持學生行使言論自由權利。

川普 巴勒斯坦 拜登

延伸閱讀

美最高法院介入川普是否有豁免權案 民眾抗議

傳為拜登訪中鋪路 布林肯先會王毅 將和中方討論台海

各國回防川普2.0！日派前御用口譯套交情 「這國」顧忌拜登暗中找說客

封口費案／檢控：川普明目張膽違背噤言令 川普：法官高度爭議

相關新聞

美最高法院介入川普是否有豁免權案 民眾抗議

美國最高法院今天就川普是否有刑事豁免權召開言詞辯論。外界預期，川普的豁免主張可能遭拒，但最高法院介入此議題仍對川普有利。...

波音飛機持續延遲交付！美國西南航空停飛4機場、裁員2000人

美國西南航空（Southwest Airlines）25日表示，由於波音公司交付新飛機的延誤，導致成本上升，該公司將於今...

美大學生挺巴勒斯坦 UCLA數百人紮營

抗議以色列攻擊加薩走廊、支持巴勒斯坦的學生運動在全美擴散，加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天有數百人紮營示威，與巴勒斯坦...

制裁TikTok法過關 約8千名美國勞工恐因此失業

美國政治新聞網站Politico 24日報導，針對美國國會23日通過制裁法案，將限期中國大陸「字節跳動」出售其短影音平台...

美大學挺巴示威擴大 強生被噓爆

美國大學生示威聲援巴勒斯坦、要求加薩停戰風潮繼續蔓延，警方在南加大、奧斯丁德州大學等校逮捕數百名學生，援助以色列、烏克蘭...

沒有得到公平審判！好萊塢前大亨溫斯坦性侵有罪判決獲推翻

美國紐約州的終審法院25日推翻好萊塢前大亨溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年的性侵案有罪判決，理由是他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。