制裁TikTok法過關 約8千名美國勞工恐因此失業

美國大學校園裡聲援巴勒斯坦的抗議活動，有越演越烈的趨勢。各個校園接連發生衝突事件，例如哥倫比亞大學在4月18日有將近百名的聲援巴勒斯坦學生，遭到警方進入校內逮捕，因而引發極大的爭議；哥大已從4月22日開始將校內許多課程轉為線上，以避免衝突再次升高。德州大學奧斯汀分校，在4月24日也有學生和警察發生肢體衝突，目前已知至少34人被捕，其中還包括現場進行採訪報導的記者。

2024-04-25 15:46