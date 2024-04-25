制裁TikTok法過關 約8千名美國勞工恐因此失業

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導

美國政治新聞網站Politico 24日報導，針對美國國會23日通過制裁法案，將限期中國大陸「字節跳動」出售其短影音平台TikTok，加州民主黨籍聯邦參議員巴特勒（Laphonza Butler）24日提醒，數千名美國勞工的工作因此危在旦夕。

拜登簽署該案後幾小時，巴特勒就呼籲同黨的拜登，應思考這幾千名美國勞工的命運。

該案勒令字節跳動和其短影音平台抖音海外版TikTok分離，否則TikTok將在美國遭禁。聯邦眾議院通過該案後，聯邦參院接力以79票贊成、18票反對獲通過，巴特勒當時也投贊成票。

巴特勒曾是勞工領袖，她去年10月才獲民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）指派為該州聯邦參議員，以填補去年9月29日過世的資深聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）空缺。

巴特勒說，鑒於TikTok的美國公司員工約達8千人，其中大多在加州及紐約，因此拜登政府應考慮該法對這些員工生計造成的後果。

TikTok 拜登 美國

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