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3.1兆援烏、以、台法案 美參院通過

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國聯邦參議院23日表決通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，接下來將上呈總統拜登簽署成法。法新社
美國聯邦參議院23日表決通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，接下來將上呈總統拜登簽署成法。法新社

美國聯邦參議院廿三日以七十九票支持、十八票反對，通過援助烏克蘭以色列和台灣的九百五十億美元（約台幣三點一兆元）包裹法案，並強制海外版抖音TikTok與中國大陸母公司限期分拆，否則將在美國禁用。法案內容日前已在眾院通過，美國總統拜登說，法案廿四日送交白宮後，他將立即簽署生效。

參院通過法案後，拜登隨即發表聲明表示，此法加強美國國家安全，向世界傳達美國領導力的信息，「我們堅決支持民主與自由，反對暴政和壓迫」。他說，這項法案讓美國本周就可開始向烏克蘭運送新的武器和裝備。

這項總額九百五十億美元的援外包裹法案，包括六百一十億美元援助烏克蘭、二百六十億美元援助以色列和加薩，以及八十億美元軍援台灣及維持印太地區和平穩定。

法案中援助台灣和其他美國亞太主要盟友的「印太安全補充撥款法案」部分，包括提供廿億美元「外國軍事融資」經費，十九億美元用以「回補」向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務，五點四二億美元投入美軍印太司令部運作，其他款項用於加強潛艦設施和關鍵火砲研發生產。

所謂外國軍事融資，是指美國為重要合作夥伴保留的安全援助補助經費，盟友可透過補助款購買美國的防衛物品、服務與培訓。

除了援助，法案也附加其他國家安全內容，包括制裁伊朗、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使中國大陸公司字節跳動一年內與短影音平台TikTok切割，否則將在美國禁用。

民主黨主導的參院在二月就通過援助烏克蘭、以色列和台灣的法案，送交眾院後，部分共和黨眾議員反對繼續援助烏克蘭，導致法案擱置。

本月以色列遭伊朗大規模空襲後，要求援助以色列的壓力增加，眾院議長強生立場軟化，上周修改及補充參院版本，包括納入TikTok法案，以及將烏克蘭的九十億美元經援附加還款條件等，於廿日通過提交參院。

這項法案過關後，烏克蘭總統澤倫斯基表示感謝，稱美國做為「自由世界領袖和民主燈塔角色」因此強化。

對於美國會通過援助台灣法案，大陸外交部發言人汪文斌廿四日表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了台獨注定失敗的命運，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。

汪文斌說，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨承諾，停止武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

支持巴勒斯坦的民眾廿三日在美國參議院民主黨領袖舒默的紐約住家附近示威，呼籲舒默阻止美國提供以色列軍備。（法新社）
支持巴勒斯坦的民眾廿三日在美國參議院民主黨領袖舒默的紐約住家附近示威，呼籲舒默阻止美國提供以色列軍備。（法新社）

以色列 烏克蘭 美國

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