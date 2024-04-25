3.1兆援烏、以、台法案 美參院通過

美國聯邦參議院廿三日以七十九票支持、十八票反對，通過援助烏克蘭、以色列和台灣的九百五十億美元（約台幣三點一兆元）包裹法案，並強制海外版抖音TikTok與中國大陸母公司限期分拆，否則將在美國禁用。法案內容日前已在眾院通過，美國總統拜登說，法案廿四日送交白宮後，他將立即簽署生效。

參院通過法案後，拜登隨即發表聲明表示，此法加強美國國家安全，向世界傳達美國領導力的信息，「我們堅決支持民主與自由，反對暴政和壓迫」。他說，這項法案讓美國本周就可開始向烏克蘭運送新的武器和裝備。

這項總額九百五十億美元的援外包裹法案，包括六百一十億美元援助烏克蘭、二百六十億美元援助以色列和加薩，以及八十億美元軍援台灣及維持印太地區和平穩定。

法案中援助台灣和其他美國亞太主要盟友的「印太安全補充撥款法案」部分，包括提供廿億美元「外國軍事融資」經費，十九億美元用以「回補」向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務，五點四二億美元投入美軍印太司令部運作，其他款項用於加強潛艦設施和關鍵火砲研發生產。

所謂外國軍事融資，是指美國為重要合作夥伴保留的安全援助補助經費，盟友可透過補助款購買美國的防衛物品、服務與培訓。

除了援助，法案也附加其他國家安全內容，包括制裁伊朗、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使中國大陸公司字節跳動一年內與短影音平台TikTok切割，否則將在美國禁用。

民主黨主導的參院在二月就通過援助烏克蘭、以色列和台灣的法案，送交眾院後，部分共和黨眾議員反對繼續援助烏克蘭，導致法案擱置。

本月以色列遭伊朗大規模空襲後，要求援助以色列的壓力增加，眾院議長強生立場軟化，上周修改及補充參院版本，包括納入TikTok法案，以及將烏克蘭的九十億美元經援附加還款條件等，於廿日通過提交參院。

這項法案過關後，烏克蘭總統澤倫斯基表示感謝，稱美國做為「自由世界領袖和民主燈塔角色」因此強化。

對於美國會通過援助台灣法案，大陸外交部發言人汪文斌廿四日表示，美台強化軍事勾連，不會給台灣帶來安全，也挽救不了台獨注定失敗的命運，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。

汪文斌說，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨承諾，停止武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。