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美眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開發文反對在美國本土禁止TikTok。(路透)
億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開發文反對在美國本土禁止TikTok。(路透)

隨著美國國會加速推進短影音平台TikTok分拆案，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開反對在美國本土禁止TikTok，稱這將與言論自由相衝突，儘管這樣做可能會讓他在2022年10月收購的社群平台X受益，但他並不支持這項禁令。

馬斯克20日在X平台的個人帳號刊文表示，「在我看來，TikTok不應該在美國被禁止，儘管這樣的禁令可能有利於X平台，」他指出，「這樣做將違背言論和表達自由。而這不是美國所代表的（價值）。」

事實上，馬斯克上周接受英國廣播公司BBC專訪時，便已提到，雖然他不使用美國下載量最大的應用程式（指TikTok），但他反對任何禁用該應用程式的舉措，「我總體上反對封殺任何東西。」

馬斯克刊文的時間點，正值TikTok在美命運的轉折點。彭博報導，美國眾議院準備在20日進行攸關烏克蘭、以色列和台灣等重大對外援助計畫的表決，而TikTok案也一同被納入援助包裹法案中。

上月推出的法案「保護美國人免受外國敵對控制應用法案」提出一周後就在眾議院獲得通過，但遭到了反對，其中包括來自美國前總統川普的反對。

這次的法案與之不同的是，把要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在165天之內（近6個月）自TikTok撤資的剝離期限延長至1年，否則TikTok將在美國面臨全國性禁令。目前TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

報導指出，若眾議院20日通過該法案後，預料參議院也將「迅速採取行動」。而美國總統拜登先前已表態，如果美國國會最終通過該法案，他就會立即簽署成法。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開發文反對在美國本土禁止TikTok，稱這將與言論自由相衝突。（截取自馬斯克X平台帳號）
億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開發文反對在美國本土禁止TikTok，稱這將與言論自由相衝突。（截取自馬斯克X平台帳號）

TikTok 字節跳動 拜登 美國 言論自由 馬斯克

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