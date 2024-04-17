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彈劾國土安全部長 美眾院將條款送交參院

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦眾議院共和黨人今天正式向聯邦參議院提交針對國土安全部長馬約卡斯的彈劾條款，為他在參院的審判做好準備。

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）因移民政策問題遭到彈劾，此時，共和黨正尋求將邊境安全作為11月選舉的關鍵議題。

國會彈劾在政治上相當於起訴，此案很大程度上只具象徵意義，因為如果由民主黨佔多數的參議院繼續進行審判，馬約卡斯一定會免於被彈劾。

國會議員2月指控馬約卡斯「蓄意且系統性地拒絕」執行邊境法律，「違背公眾信任」；他是美國近150年來第一位要被彈劾的內閣部長。

但直到今天，眾議院彈劾經理人與眾議院書記官和糾儀長（Sergeant at Arms）一起舉行儀式，親自向參議院提交彈劾文。

參議院可以採取行動駁回這些條款，或將這些條款送交一個委員會，整個過程將延續數個月。

民主黨在參院擁有51議席，多於共和黨的49議席。

這次彈劾是在參眾兩院就遏制非法移民激增問題展開攤牌之際進行。去年12月，美墨邊境每天有1萬人被捕，創下歷史紀錄。

眾院共和黨人被控對彈劾案不懷好意，尤其是在反對參院敲定的兩黨協議之後，這項協議將實施數十年來最嚴厲的庇護和邊境政策。

眾院史上僅彈劾過一位內閣官員，即1876年的戰爭部長貝爾克納普（William Belknap）。

共和黨 移民

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