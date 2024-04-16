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美參院聽證會在即 波音稱787機型檢測安全無虞

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
波音747飛機示意圖。美聯社
波音747飛機示意圖。美聯社

美國國會17日將聯合專家就波音（Boeing）飛機的安全性舉行聽證會，預期波音將面臨議員與吹哨者的強烈質疑。波音今天對外宣傳揚測試標準，為其安全措施先行辯護。

法新社報導，美國聯邦參議院商業委員會（SenateCommerce Committee）17日將就波音飛機的安全舉行聽證會，波音今天在記者會以簡報對外表示787和777機型安全耐用。波音2名資深工程師總結了詳盡的測試程序，駁斥日前遭舉報約1400架波音飛機存在嚴重的安全問題。

美國參議院明天將舉行「檢查波音公司破碎的安全文化：第一手資料」（Examining Boeing's BrokenSafety Culture: Firsthand Accounts）聽證會，波音工程師薩利普（Sam Salehpour）預計將提供證詞。他上週公開批評波音安全措施存有缺陷，波音也對薩利普的說法予以反擊。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架737 MAX班機1月5日發生重大事故，飛機在飛行途中內嵌式艙門（plug door）遭吹走，導致客機緊急降落，促使監管單位和國會山莊議員加強對波音公司的審查。

根據薩利普律師團所提供的資料，薩利普向美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）提出正式指控，指波音787夢幻客機（787 Dreamliner）零組件之間的間隙遠高於公司標準，因間隙而出現的動能最終可能導致在沒有任何警告下，零組件因過早疲勞而失效。

不過波音機械和結構部門的首席工程師齊澤姆（Steve Chisholm）在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）工廠和網路廣播中向媒體表示，測試中所發現的「疲勞度為零」。

齊澤姆表示，測試結果並未發現疲勞問題並不意外，787之所以選擇複合材料，是因為它們不會像傳統金屬產生疲勞或鏽蝕。

根據提交給美國聯邦航空總署的文件，薩利普猛烈抨擊波音採取許多「投機方式」，導致787機隊的零組件和裝置存有潛在缺陷。薩利普的律師團稱薩利普是波音的資深品管工程師。

薩利普上週提出投訴後，波音發表了一份冗長的反駁文件，堅稱公司對這款飛機「充滿信心」。波音表示2022年解決零組件間隙問題時，美國聯邦航空總署的監管單位簽核了波音公司的處理流程。

波音表示，約99%的間隙符合0.005英寸的標準，但有一小部分超過。齊澤姆則表示，檢測並未發現零組件出現疲勞跡象，而在製造過程中提高施加力量並不成問題。

波音 美國 議員

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