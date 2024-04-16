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美眾院議長強生：本周提出拆分援助烏以台包裹法案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國眾議院議長強生15日宣布本周將拆分援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元包裹法案，希望盡快通過援以案因應伊朗攻擊，此舉有望終結共和黨人連月來因反對援烏案的杯葛。路透
美國眾議院議長強生15日宣布本周將拆分援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元包裹法案，希望盡快通過援以案因應伊朗攻擊，此舉有望終結共和黨人連月來因反對援烏案的杯葛。路透

美國眾議院議長強生15日宣布本周將拆分援助台灣、烏克蘭和以色列的950億美元包裹法案，希望盡快通過援以案因應伊朗攻擊，此舉有望終結共和黨人連月來因反對援烏案的杯葛。

強生15日晚間結束眾院共和黨會議透露，將把援助包裹拆成四案進行表決，分別為援以案、援烏案、包含台灣在內的援印太案，第四案可能納入各項國家安全措施，包含扣押俄羅斯資產和加快天然氣出口。

伊朗13日晚間發射飛彈攻擊以色列，國會面臨加快通過對以色列援助的更大壓力。

強生向媒體表示，「我們清楚全世界都在看我們會如何反應」，「看美國是否會為盟友和自身利益挺身而出。我們會。」

強生透露，共和黨人預計最快在16日上午提出拆分法案內文，表決前需經過72小時審查，最快19日表決。

最初的包裹法案包含向以色列提供140億美元、向烏克蘭提供600億美元，而拆分後總金額大致和原先相同，不過部分將採取貸款形式。

以色列 共和黨 強生

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