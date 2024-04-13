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莫斯科音樂廳遭血洗後…FBI局長示警：美國也可能遭遇恐攻
俄羅斯莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳上月遭槍手闖入濫射並焚燒建築，釀145人死亡悲劇，與伊斯蘭國相關的ISIS-K隨即宣稱犯案。美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）11日出席眾議院撥款委員會會議時透露，潛在的不良分子可能會因為海外事件而對美國領土發動攻擊。
美國廣播公司（ABC）報導，雷伊警告，目前愈加令人憂心的是，獨狼或小型組織會從海外事件中「汲取靈感」，在國內發動襲擊，類似於幾周前在俄羅斯音樂廳的ISIS-K恐攻。
為此，雷伊呼籲國會重新授權《外國情報偵察法》（Foreign Intelligence Surveillance Act）」第702條，讓執法機關能夠在沒有搜查令的情況下，於美國通訊平台上蒐集非美國人的海外通聯記錄。
不過，前總統川普要求共和黨人抵制外國情報偵察法，共和黨人認為必須要有修正案才能做進一步討論，包括美國公民自由聯盟（ACLU）等團體也反對目前的外國情報偵察法，稱該法將對美國人和外國人的電話、簡訊、電郵、其他電子通訊進行大規模且沒有法律授權的監控。
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