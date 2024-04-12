半夜遭持槍闖入！85歲老婦遭綁中槍仍射殺歹徒 檢方：英勇的正當防衛

美國愛達荷州（Idaho）日前發生一起闖民宅竊盜案，一名85歲老婦被39歲歹徒綁在椅子上，持槍威脅要殺人滅口，老婦為了保護自己與殘疾的兒子，奮力與歹徒對抗，最終用藏在枕頭下的手槍連開2槍射殺竊賊。老婦身上多處槍傷，檢方認定為正當防衛，她也被封為英雄。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，85歲老婦珍妮安（Christine Jenneiahn）和身障兒子大衛（David Jenneiahn）居住在愛達荷州農村地區，3月13日凌晨約2時，珍妮安在臥室睡到一半，突然被身穿軍裝夾克、戴著黑色面罩的歹徒康登（Derek Condon）叫醒。康登持槍毆打她頭部，用手電筒及手槍指著她，威脅珍妮安交出家中貴重物品。

被襲當下，珍妮安的兒子大衛正在睡覺，但她選擇不向歹徒透露這件事，試圖保護兒子。珍妮安表示，嫌犯將她帶到客廳，用手銬將她綁在椅子上，並追問貴重物品的位置，珍妮安告訴他家中錢財不多，但樓下有保險箱。

康登一聽，開始在家中各個房間翻箱倒櫃，而就在他下樓找保險箱時，珍妮安拖著椅子回到臥室，從枕頭下取出她的.357麥格農手槍（.357 Magnum），並將其藏在座椅靠墊下方，靜觀其變。康登下樓時，發現了大衛的存在，對於珍妮安沒有告訴他這件事而感到憤怒，上樓後再度揚言要殺了他們。

就在此時，珍妮安掏出藏起來的手槍，朝康登連射兩槍，歹徒也隨即用手槍反擊，擊中珍妮安的腹部、腿部、手臂及胸部。康登中彈後退回廚房，但很快就倒臥身亡，珍妮安身上則布滿彈孔，連人帶椅倒在地上約10個小時。最後警方在中午時接獲報案趕到，緊急將她送往醫院，目前已出院。

檢察官指出，珍妮安能在這場災難中倖存令人難以置信，並對她的勇氣、決心及求生意志感到佩服，「這是我聽過最英勇的自我防衛行為。」珍妮安事後說明，她擔心康登會殺她，才會決定用致命武器保護自己和兒子，檢察官也同意，珍妮安的行為明顯是出於正當防衛，「任何有理智的人都會認為，這種情況下有必要保護自己和殘疾的孩子」。