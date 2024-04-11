美空軍測試F-16戰機AI自駕！空軍部長超有信心：要親自試飛
美國空軍正在測試一架自動飛行的人工智慧（AI）F-16戰機，稱對這項技術很有信心，連美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）都自願上機，親睹它展現性能。
商業內幕、美聯社報導，肯達爾9日在聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）國防小組會議上說表示，「將有一名飛行員和我一起，而他會像我一樣，觀看自主駕駛技術運作。」並指希望他們都不必駕駛那架戰機。
該技術若成功，自駕戰機將比手動操作的戰機更有效率且經濟實惠。
每日郵報3月曾報導，美國空軍已下訂一支由1000架AI無人機組成的機隊，這些無人機將能比手動戰機「執行風險更高的機動任務」，每架戰機要價約1000至2000萬美元（約新台幣3.2億6.4億元），遠低於傳統的手動戰機，將使用廉價材料製成，目的是在被摧毀前執行幾次任務。
相較之下，新型有人駕駛的F-35戰機每架要價1億美元（約新台幣32億元），而B-21轟炸機則要價7.5億美元（約近新台幣242億）。
這些要素可能對美國在未來戰爭中取勝至關重要，事實上，這機隊是針對未來可能與中國爆發衝突而設計的。
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