快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

藍減免貸款、紅推墮胎 美大選提前開戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民主黨（藍）推出學貸減免方案盼爭取年輕選票，共和黨（紅）高喊各州自主決定墮胎美國兩黨雖尚未正式提名候選人，但選戰早已啟動！民主黨籍的總統拜登目前與共和黨的前總統川普民調陷入拉鋸，因此宣布學貸減免計畫，2萬美元以內都可免息、盼造福2300萬人。而川普主打的墮胎更是美國政治敏感議題。

民主黨爭取年輕票

根據《路透社》報導，拜登在前往威斯康辛州造勢時，宣布將要推出新的學生貸款減免方案，將減除學貸2萬美元的利息（包括應計與資本利息），預計相關方案可以讓2300萬人受惠。拜登表示，讓學生減少負擔有利帶動就業與美國經濟發展，他還宣稱，若當選將推動社區大學免學費。

半島電視台》提到，美國進步派與學生長期呼籲拜登減免學貸，因此外界認為此舉是在鞏固黨內基本盤與爭取年輕人選票，但拜登在以色列議題上，目前仍受到黨內進步派很大壓力。許多議員認為，以哈衝突已經讓超過3.3萬名巴勒斯坦人死亡，政府不應該如此無條件支持以色列。

共和黨打墮胎議題

半島》另外報導指出，共和黨前總統川普將再次出馬與拜登競選，他近日先拋出「墮胎議題由各州決定」的主張，雖然黨內有極端派認為要推動全國墮胎禁令，但川普表示，各州狀況不同，需要尊重各州的程序，無論是公投還是立法。

由於美國大法官2022年以6比3的比數，推翻「羅訴韋德案」中，憲法保障全國墮胎權的決議，並要求相關議題具有高度政治性，需交給國會或各州立法機構決定是否墮胎，因此此次選舉中，墮胎權仍將會是相當重要的選舉議題。拜登向來希望對墮胎者有更多醫療與法律保障，但美國許多保守派希望墮胎有更嚴格限制。

川、拜打平 廝咬激烈

經濟學人》民調顯示，拜登目前支持度以46%領先川普的45%，但兩人支持度互有消長，拜登甚至在去年9月到今年3月大多都落後川普，因此本屆大選的結果仍未可知。由於兩人在烏克蘭戰爭、移民等議題的態度大相逕庭，國際都相當關注。

【更多精采內容，詳見

墮胎 拜登 美國

延伸閱讀

美日合作再加碼！擬設印太聯合救災中心 調度美軍協助遭遇天災國家

迄今最明確表態！川普：墮胎禁令回歸各州 「由人民意志」決定立法

路透：美下周宣布三星獲至多66億美元晶片補貼 金額不超過台積電

美撒錢攻綠能 元晶、聯合再生、茂迪等接單可期

相關新聞

黑石大手筆砸100億美元收購美國租屋業者 商用不動產景氣要觸底了？

不動產投資巨頭黑石集團（Blackstone）已同意以約100億美元現金，收購租賃公司業者Apartment Incom...

川普自豪終結「羅訴韋德案」拜登轟：撒謊

川普8日在社群媒體上表示，墮胎是否合法應交由各州自行決定，並自認過去大法官推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)一...

封口費案選陪審員 問有無參加川普集會、追社群

美國前總統川普「封口費案」下週展開遴選陪審員程序，可能擔任陪審員的紐約人，將被詢問是否曾參加支持或反對川普的集會

台積宣布亞利桑納蓋第3座晶圓廠 總投資額逾650億

台積電與美國商務部8日共同宣布，台積電前往美國亞利桑納州投資案，最高可獲得美方直接補助66億美元。台積電也宣布將在美國設...

日食衝擊發電 德州廠等同損失280戶家庭用電量

從德州到緬因州8日可以看到難得一見的日全食，剛好也讓電力產業有預演機會，並且思考必須高度仰賴陽光的光電產業，萬一突然沒有...

川普最新聲明：墮胎禁令應由「各州」決定

一反先前外傳如果再次當選可能頒布全國墮胎禁令，前總統川普8日在「真實社群」(Truth Social)社群平台短片闡述自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。