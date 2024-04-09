藍減免貸款、紅推墮胎 美大選提前開戰

民主黨（藍）推出學貸減免方案盼爭取年輕選票，共和黨（紅）高喊各州自主決定墮胎，美國兩黨雖尚未正式提名候選人，但選戰早已啟動！民主黨籍的總統拜登目前與共和黨的前總統川普民調陷入拉鋸，因此宣布學貸減免計畫，2萬美元以內都可免息、盼造福2300萬人。而川普主打的墮胎更是美國政治敏感議題。

民主黨爭取年輕票

根據《路透社》報導，拜登在前往威斯康辛州造勢時，宣布將要推出新的學生貸款減免方案，將減除學貸2萬美元的利息（包括應計與資本利息），預計相關方案可以讓2300萬人受惠。拜登表示，讓學生減少負擔有利帶動就業與美國經濟發展，他還宣稱，若當選將推動社區大學免學費。

《半島電視台》提到，美國進步派與學生長期呼籲拜登減免學貸，因此外界認為此舉是在鞏固黨內基本盤與爭取年輕人選票，但拜登在以色列議題上，目前仍受到黨內進步派很大壓力。許多議員認為，以哈衝突已經讓超過3.3萬名巴勒斯坦人死亡，政府不應該如此無條件支持以色列。

共和黨打墮胎議題

《半島》另外報導指出，共和黨前總統川普將再次出馬與拜登競選，他近日先拋出「墮胎議題由各州決定」的主張，雖然黨內有極端派認為要推動全國墮胎禁令，但川普表示，各州狀況不同，需要尊重各州的程序，無論是公投還是立法。

由於美國大法官2022年以6比3的比數，推翻「羅訴韋德案」中，憲法保障全國墮胎權的決議，並要求相關議題具有高度政治性，需交給國會或各州立法機構決定是否墮胎，因此此次選舉中，墮胎權仍將會是相當重要的選舉議題。拜登向來希望對墮胎者有更多醫療與法律保障，但美國許多保守派希望墮胎有更嚴格限制。

川、拜打平 廝咬激烈

《經濟學人》民調顯示，拜登目前支持度以46%領先川普的45%，但兩人支持度互有消長，拜登甚至在去年9月到今年3月大多都落後川普，因此本屆大選的結果仍未可知。由於兩人在烏克蘭戰爭、移民等議題的態度大相逕庭，國際都相當關注。

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