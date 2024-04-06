紐約市也地震 美東北6州有感

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國東北部5日上午罕見發生地震。美聯社
美國東北部5日上午罕見發生地震。美聯社

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美國地質調查所（USGC）初步估計，美國東北部5日上午發生芮氏規模4.8地震。華爾街日報（WSJ）等外媒報導，包括紐澤西州、紐約州、康乃狄克州、馬里蘭州、麻州及賓州在內的6州居民均有感。

地震於美東時間5日約上午10點23分發生，震央在紐澤西州「白宮車站」（Whitehouse Station，暫譯）北北東方約4英里（約6.4公里），另距紐約市約40英里（約64公里）。

地震似乎持續幾秒。震後30分鐘，USGC雖未通報發生任何餘震，但足以鮮少有過地震經驗的當地民眾心驚。

紐約市長辦公室表示，未接獲任何地震造成重大影響的報告。紐約市民收到緊急情況手機警報，建議待在室內。紐約州和賓州州長5日都在社群媒體發文寫道，正監控地震情況，並評估是否釀成任何災損。

美國聯邦航空總署（FAA）也因地震而暫停部分紐約地區飛機起飛。FAA說，鑒於這起紐澤西地區的地震，相關情況正瞬息萬變。

紐約市也是聯合國總部所在地，地震時安理會正商討當前加薩走廊情勢，因地震而休會。

美國東岸上次出現較大地震，已是2011年在維吉尼亞州，達芮氏規模5.9，是現代史上該地區最強烈地震之一，當時從北卡羅來納州到緬因州皆有感。

地震 紐約 美國

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