研究：這40年來西洋音樂歌詞變得更淺顯直白、重複性也高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
研究發現，這40年來英語歌曲的歌詞變得愈來愈淺顯。 路透
研究發現，這40年來英語歌曲的歌詞變得愈來愈淺顯。 路透

最新研究顯示，自1980年代以來，西洋音樂歌詞的重複性變高、內容也更為憤怒，研究推論這可能是受到串流音樂服務和TikTok等短影音平台崛起的影響，以及民眾喜愛把音樂當成背景音樂。

根據期刊Scientific Reports 28日刊出的報告，研究人員比較了1980年~2020年1.2萬首涵蓋饒舌、流行、鄉村、搖滾、節奏藍調（R&B）等類型的英語歌曲，發現這些年來歌詞的重複性更高，內容變得更簡單，所傳遞的事物也較少。

研究員認為，這可能是因為更多人在做事時，只是把音樂當成背景音樂，因此歌詞就變得沒那麼重要。

不過研究也發現，這些年來歌詞也更貼近個人，帶入更多情緒，而所有種類的歌曲都帶有更多與憤怒有關的字眼，其中正面和負面歌詞在饒舌歌曲中同步增多，負面的歌詞在R&B、流行和鄉村樂增加。

華盛頓郵報的報導也指出，在1990年代，告示牌百大單曲平均長度為4分鐘，但到2020年代縮短到平均3分鐘。這可能與Apple Music等串流服務崛起有關，相關平台以播放次數向藝人支付費用，Spotify則規定一首歌至少要播放多久，歌手才能收到費用。

告示牌也指出，TikTok等短影音平台的崛起，也使用戶更習慣使用或聆聽搭配影音的歌曲片段。

告示牌 華盛頓郵報 音樂

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