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拜登砸6千億 挺英特爾擴廠

聯合報／ 國際中心／綜合報導
英特爾在美國俄亥俄州首府哥倫布附近興建廠房，號稱將成為全球最大人工智慧晶片廠。（美聯社）
英特爾在美國俄亥俄州首府哥倫布附近興建廠房，號稱將成為全球最大人工智慧晶片廠。（美聯社）

白宮廿日公布將近二百億美元補貼和貸款，支持晶片大廠英特爾在美國擴廠，這是拜登政府根據晶片法發出的最大筆補助。

法新社報導，白宮在聲明中指出：「根據『晶片法』，商務部已與英特爾達成提供八十五億美元直接資金和一百一十億美元貸款的初步協議。」

聲明提到，相關資金「將支持營造和擴大英特爾在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州、俄勒岡州等廠，創造近三萬個工作機會，並且能夠支持數以萬計間接就業機會」。

路透報導，獲一百九十五億美元（約台幣六二二二億元）聯邦補助和貸款後，英特爾正計畫在全美四州耗資一千億美元建廠和擴廠，同時希望再得到二百五十億美元稅收抵免。

英特爾這項五年開支計畫的核心，是要把俄亥俄州首府哥倫布附近的空曠田野，變成執行長季辛格所稱「舉世最大人工智慧（ＡＩ）晶片製造工廠」，最早於二○二七年開始營運。

英特爾的該項計畫也將涵蓋新墨西哥州和俄勒岡州工廠翻新，以及在亞利桑那州擴大營運。長期對手台積電也正在亞利桑那州建廠，希望能夠取得拜登政府推動先進半導體製造重返美國計畫的補助。

不過靠政府補助來幫助英特爾修補錯誤商業模式，這仍有很長一段路要走。

法新社指出，拜登選在走訪亞利桑那州期間宣布上述決定，凸顯十一月將與前總統川普再度遭遇的他，在選戰關鍵州強調立法成就的策略。

二○二○年大選時，兩人在這個西南部州激烈廝殺，拜登僅以一萬四百五十七張票艱難勝出。

儘管近期美國經濟和就業數據堅挺、失業率持續處在低檔，而且通膨放緩，但選民對拜登的經濟政策仍心存疑慮，使得他的連任之路仍備極艱辛。

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