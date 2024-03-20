紐時：沙國計劃成立400億美元基金投資AI

美國結婚人數自2018年統計以來，再次突破200萬對。伴隨離婚率下降，加上新冠疫情期間的婚禮被迫延後，美國結婚率創下新高。婚姻和家庭治療師尼爾森表示，結婚率的增長可能來自人們在克服婚姻障礙之後，對伴侶的需求有更多認識。

2024-03-20 15:14