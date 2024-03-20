紐時：沙國計劃成立400億美元基金投資AI
紐約時報報導，沙烏地阿拉伯計劃成立約400億美元的基金，用於投資人工智慧（AI）領域。
報導引述消息來源說，沙國公共投資基金（PIF）的代表最近幾週已和創投基金Andreessen Horowitz 及其他金融公司洽談合作。
據報導，Andreessen Horowitz也和PIF負責人魯馬揚（Yasir al-Rumayyan）討論在利雅得成立辦事處的可能性。
報導說，PIF官員還討論Andreessen Horowitz居中的角色以及這樣一個基金該如何運作，計劃也可能生變。
紐時報導，其他創投基金也參與沙國AI基金，並預計基金將在2024年下半年啟動。
據報導，沙國代表向有意參與的合作方表明，有意願支持和AI相關的各領域科技新創企業，包括晶片製造商和大規模的資料中心。
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