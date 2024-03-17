聽新聞
test
0:00 / 0:00
放話難波萬！川普嗆對所有進口車課100%稅、自己沒當選美國將經歷血洗
美國有線電視新聞網（CNN）和政治新聞網POLITICO報導，美國前總統川普16日到俄亥俄州出席造勢活動，揚言對所有進口車課徵100%關稅，接著嗆聲如果自己今年沒再度當選總統，「美國將經歷血洗」。
川普日前在俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）岱頓國際機場（Dayton International Airport）為同黨參議員候選人莫雷諾（Bernie Moreno）站台，致詞時嗆聲上任後將針對進口車開徵100%關稅，否則美國等著經歷血洗。
「我們要對每一輛入境美國的汽車課徵100%的關稅，要是我選上了，這些傢伙別想把（進口）車賣出去」，「要是我沒選上……，美國即將經歷血洗」。
接著川普再放話，如果自己再當選，中國休想進口汽車到美國。
儘管並不清楚川普指的血洗究竟什麼意思，但是可見川普對美國汽車產業多有怨言，也凸顯他經常以黯淡無光的國家前景作為攻擊現任總統拜登的手段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言