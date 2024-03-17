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放話難波萬！川普嗆對所有進口車課100%稅、自己沒當選美國將經歷血洗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普16日到俄亥俄州出席造勢活動，揚言對所有進口車課徵100%關稅，接著嗆聲如果自己沒當選總統，「美國將經歷血洗」。法新社
美國前總統川普16日到俄亥俄州出席造勢活動，揚言對所有進口車課徵100%關稅，接著嗆聲如果自己沒當選總統，「美國將經歷血洗」。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）和政治新聞網POLITICO報導，美國前總統川普16日到俄亥俄州出席造勢活動，揚言對所有進口車課徵100%關稅，接著嗆聲如果自己今年沒再度當選總統，「美國將經歷血洗」。

川普日前在俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）岱頓國際機場（Dayton International Airport）為同黨參議員候選人莫雷諾（Bernie Moreno）站台，致詞時嗆聲上任後將針對進口車開徵100%關稅，否則美國等著經歷血洗。

「我們要對每一輛入境美國的汽車課徵100%的關稅，要是我選上了，這些傢伙別想把（進口）車賣出去」，「要是我沒選上……，美國即將經歷血洗」。

接著川普再放話，如果自己再當選，中國休想進口汽車到美國。

儘管並不清楚川普指的血洗究竟什麼意思，但是可見川普對美國汽車產業多有怨言，也凸顯他經常以黯淡無光的國家前景作為攻擊現任總統拜登的手段。

川普 拜登 美國

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