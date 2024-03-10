永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

英國衛報報導，美國老牌影星、奧斯卡影帝勞勃狄尼洛從影超過40年，演過各式各樣反派角色，比如流氓、殺手、惡棍和精神病態者，不過日前他上脫口秀重話批評前總統川普「沒救了」，說自己永遠不會扮演川普，並呼籲選民票投拜登。

勞勃狄尼洛日前上美國HBO頻道節目《馬厄脫口秀》說不希望看到川普再次當選，「現實是拜登對戰川普。我們想要活在一個活得下去、享受生活的國家，還是活在惡夢」，「票投川普，你會活在惡夢；票投拜登，你會回到常態。」

他還說，「我只是不想再像2016年大選後那樣，很多人都不想，我們到現在都不敢相信(川普當選)發生了。那個傢伙完全就是野獸。」

「作為一名演員，我永遠不會扮演他，我在他身上看不到半點好。一點也沒有，他沒救了。」

勞勃狄尼洛過去就常常批評川普，去年12月出席哥譚獎發表演講時就砲轟川普，「前總統4年任期裡騙了大家超過3萬次，他現在惡有惡報」；川普則在自家社群平台回嗆勞勃狄尼洛「是失敗者」，表演功力「大不如前」。