悚！美2婦載8旬翁屍體領錢 得逞後棄置急診室
美聯社報導，美國俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。
俄亥俄州東北部阿什塔比拉（Ashtabula）警方表示，當地時間4日晚間獲報表示兩名婦女將一具遺體棄置阿什塔比拉醫療中心（Ashtabula County Medical Center）急診室，且並未說明遺體及自身身分。數小時後，其中一人致電院方說明該遺體是當地一名八旬老翁雷曼（Douglas Layman）。
警方確認雷曼住址後和其同住者63歲卡斯波（Karen Casbohm）與55歲費拉洛（Loreen Bea Feralo）取得聯繫，兩人表示稍早在家中發現老翁過世。
警方懷疑兩人在不知名的第三人協助下將老翁屍體搬到汽車前座，並驅車前往銀行提取「一筆金額不明的錢」。
阿什塔比拉警長史戴（Robert Stell）7日在新聞稿中提到，雷曼的屍體「被以一種銀行員可見的姿勢擺放在前座，方便領錢」，而且銀行「以前就允許過，只要雷曼有人陪同領錢」。
消息指出，其中一名婦女和雷曼長年處於交往關係，另一名婦女則和兩人同住幾個月。兩名婦女一致表示平常就會從雷曼戶頭提款。
警方仍在調查中，不排除還有其他可能犯行，至於雷曼的屍檢可能花上8個月時間。
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