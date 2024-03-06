最高院不許單州剝奪參選 川普：美國重大勝利

美國聯邦最高法院（最高院）四日裁決，雖未直接針對前總統川普是否因涉及二○二一年一月六日華府國會山莊暴動案而觸犯叛亂罪，採取什麼立場，但仍推翻科羅拉多州最高法院去年十二月禁止他今年在該州參選的裁定。

該裁決公布後不久，川普就在其自創社群媒體「真實社群」寫道，這是「美國的重大勝利！」他並在其佛州宅邸海湖莊園發表談話，盛讚大法官的裁決既「巧妙」又極重要。

最高院大法官表示，美國憲法不允許單一州剝奪總統參選人擔任國家職務的資格。最高院在未署名的十三頁意見書寫道，若全國性公職候選人因相同行為在某些州被宣告不符資格，卻在其他州符合，將引發混亂，「憲法不容許我們在任何時候忍受這種混亂」。

科州州務卿葛里斯沃德則對該裁決表達遺憾，並指稱科州應有權禁止違反美國憲法第十四修正案的觸犯叛亂者，列名本州選票。

川普競選團隊乘勝追擊，擴大選舉募款活動，並指控民主黨以「瘋狂計畫」企圖將川普從總統選票除名，同時不忘提醒五日就是「超級星期二」。當天全美十五州和美屬薩摩亞將同步舉行兩大黨總統初選。

川普律師哈巴在社群媒體Ｘ寫道，「最高院今天的一致裁決告訴我們，美國人民的聲音不能遭打壓，民主不能受阻。就像我說過的，法律戰站不住腳、不能否絕正當法律程序原則，我們人民將在（今年）投票時做出選擇」。

正面臨四起刑事案件、涉及達九十一項指控的川普還呼籲大法官，也就其主張自己總統任內享總統豁免權的問題，做出有利他的裁決。