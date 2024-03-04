川普首敗！海理華盛頓特區初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

華盛頓郵報報導，美國共和黨初選在今年1月15日開跑，前駐聯合國大使、前南卡州長海理選到哪輸到哪，如今總算出師告捷，在3日華盛頓特區初選中獲勝，不過面對已經拿下244張黨代表票的川普，海理難以力挽狂瀾。

華盛頓特區初選甫於美東時間3日晚間7點結束投票，全部僅19張黨代表票，規模相對於其他州小，2016年川普在特區選輸得很難看，因此這裡可說是海理最有贏面的地方。

只不過川普2日才輕鬆贏得密蘇里州和愛達荷州共和黨黨團會議，更橫掃密西根州剩餘黨代表票，狠甩海理好幾條街，距離獲得黨內總統提名資格邁進一大步。

迄今為止，川普在每場初選都以壓倒性優勢獲勝，不算特區初選的話，川普已經拿下244張黨代表票，海理僅獲24張，而率先取得1215張黨代表票的參選人將獲得提名資格。

接下來3月5日「超級星期二」將有15個州和美國領地薩摩亞（Samoa）同時舉行初選，川普預料重返冠軍寶座，在幾天後獲得提名資格。