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美最高法院 將審川普刑事豁免權
美國前總統川普試圖推翻二○二○年大選而遭刑事起訴，川普主張他有豁免權卻接連敗訴，聯邦最高法院二月廿八日決定受理此案，預定四月下旬聽取辯論，最遲可能六月底宣判。儘管如此，外界仍質疑干預選舉案能否在十一月大選前完成審理。
川普在二月十二日向最高法院提出上訴，阻止聯邦上訴法院駁回他可獲豁免權的主張。美聯社報導，儘管最高法院定出的審理程序比以往快得多，但即使大法官判決川普不具豁免權，川普律師團隊也可能將審理時間拖延到大選投票之後。
推翻大選案原定三月四日開庭，已因川普提出豁免權問題而推遲。外界認為川普若在案件尚未定讞前當選就職，可能利用總統權力下令司法部撤回此案或特赦自己。
最高法院在聲明說，將考慮「前總統是否享有總統豁免權，以及在多大程度上享有豁免權，使其在任職期間的官方行為免於刑事起訴」。
最高法院此前曾認定總統的官方行為享有民事責任豁免權，但川普陣營認為，豁免權也應擴展至刑事起訴。
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