美貿易代表署報告 稱陸最大挑戰

美國之音（ＶＯＡ）廿四日報導，美國貿易代表署廿三日公布「二○二三年中國履行世貿組織承諾情況報告」，指稱中國大陸仍是世界貿易體系最大挑戰。美國貿易代表戴琪聲明，中國「入世」已廿二年，但仍採國家指揮和非市場經濟做法，違背世貿組織（ＷＴＯ）體現的規範原則。

戴琪並提到，該報告詳述中國非市場政策及作為的廣度與規模，以及這對美國和全球工人、企業和產業帶來的嚴重損害，提醒世貿體系成員必須合作捍衛共同利益，反對諸多的有害政策及作為，尤其在中國產業計畫針對的領域。

美國貿易代表署依法每年須向國會提交中國履行有關其入世承諾的報告，包括多邊還有對美雙邊承諾。這次是第廿一次報告。

另一方面，據廿三日美國國務院新聞稿，美國對北韓事務高階官員朴正鉉廿一日（台灣時間廿二日）與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明視訊對話，商討北韓日益破壞穩定行為和維持朝鮮半島和平穩定必要性；俄羅斯與北韓日益增長的軍事合作違反聯合國安理會多項決議。這是美中高官最新對話。

美國國務院表示，此次視訊通話是在國務卿布林肯與中共政治局委員、中國外長王毅十六日在德國慕尼黑安全會議場邊會談後進行，「布王會」重申在美中各層級持續溝通北韓問題的重要性。