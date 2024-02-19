歷任美國總統大PK！拜登拿第14名勝過學長雷根 「他」慘淪墊底

紐約時報報導，美國歷史學家投票選出的歷任總統最新排名出爐，第46任現任總統拜登勇奪第14名，擠進1/3前段班，勝過第40任總統雷根，至於選情一片看好的川普竟意外墊底，慘輸拜登好幾條街。

今年2月19日適逢美國國定假日總統日，休士頓大學和卡羅萊納海濱大學趁勢公布歷屆美國總統大排名，由美國政治協會（American Political Science Association）總統與行政學分部（Presidents & Executive Politics Section）與相關學術領域共525名權威學者進行排名。

現任白宮當家拜登拿下第14名，排在前總統威爾遜（Woodrow Wilson，第15名）、雷根（Ronald Reagan，第16名）和格蘭特（Ulysses S. Grant，第17名）之前，擠進1/3前段班。

至於共和黨最有力的總統提名候選人川普，儘管在大選民調中屢次以微幅差距領先拜登，在排名中卻意外墊底，慘輸拜登好幾條街。

拜登素來標榜任內管控疫情得當、在全國各地修路蓋橋，以及團結國際社會對抗俄羅斯侵略，但是參與排名的學者一致認為拜登最大的功勞是將川普踢出白宮。

研究主持人馮恩（Justin Vaughn）和洛汀豪斯（Brandon Rottinghaus）向洛杉磯時報表示，「拜登最重要的成就可能是從川普手中挽救總統職位，恢復更符合傳統的治國風格」。

另一方面，川普可能不在乎學界評價，可是即使在參與排名的共和黨籍學者中，川普依舊表現糟糕。川普的綜合排名是第45名，甚至落後前總統布坎南（James Buchanan）、皮爾斯（Franklin Pierce）和詹森（Andrew Johnson）等在19世紀中將美國拖入內戰或搞砸戰後善後的失敗領袖。

至於林肯、小羅斯福、華盛頓、老羅斯福和傑佛遜等領袖則一如既往名列前茅，而歐巴馬今年前進兩名，以第7名坐收。