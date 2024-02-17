布林肯會王毅 重申不支持台獨

美國國務卿布林肯台灣時間十六日晚間十點半在年度德國慕尼黑安全會議場邊，和中共中央政治局委員、中國大陸外長王毅會談。這是自去年十月以來，再度舉行「布王會」，也是自一月台灣總統大選由賴清德當選以來，美中高官首場面對面會談。

會中布林肯重申台海和平穩定重要性，除反對片面改變台海現狀，亦表達美方不支持台獨立場，敦促勿激化台海緊張。王毅則要求美方尊重中方「一中」原則。據外媒報導，預料兩人將商討台灣情勢、以哈戰爭和即將兩周年的俄烏戰爭，並確認拜習今春通話與維持美中兩軍溝通管道順暢。

慕尼黑安全會議議自十六至十八日召開，美國國務院簡報布林肯在慕尼黑安全會議行程時，僅提及將聚焦烏克蘭、中東地區和大西洋兩岸安全事務。

美國政治新聞網站Politico十五日報導，這次布王會很可能涉及安排美國總統拜登與中國國家主席習近平本月通話。王毅和白宮國安顧問蘇利文一月在泰國曼谷會談時，曾提到拜、習今春將通話，但並未詳述。法新社報導認為，布王會的基調，可提供對當前美中氣氛的暗示。

日本共同社及Politico報導，十六日布王會是美中近幾月來由於從去年二月疑似中國間諜氣球飄美、台灣到對中貿易設限等問題而緊張下，旨在增加雙邊高層級交往的作為之一，亦有意藉此貫徹去年十一月美國舊金山「拜習會」成果，並凸顯華府和北京均致力降低敵意。布、王預料將商討美中關係穩定之道與台灣等議題。

中國外交部十五日宣布，王毅十六至廿一日出席第六十屆慕尼黑安全會議，並將在「中國專場」活動發表演說，後續還將訪問西班牙及法國，但沒提布王會。

英國衛報引述消息人士報導，英國外交大臣卡麥隆也計畫在慕尼黑安全會議場邊會晤王毅，是前首相卡麥隆去年十一月就任外相後首次。王毅另預定會晤歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾。

香港南華早報引述分析家報導，在歐洲對美國前總統川普明年可能回鍋感到恐慌下，王毅此行將試圖覓得中國國家利益的個中良機。