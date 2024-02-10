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美中關係緊張…雙邊科技協議 續簽還要等

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國之音（ＶＯＡ）九日引述知名國際學術期刊「自然」報導，美中雖已就有數十年歷史的雙邊科技協議（ＳＴＡ）續簽談判半年，但鑒於美中關係緊張，需更多時間協商雙方所提的新條款和條件，因此兩國很可能再次延後續簽。

一九七九年北京與華府建交時簽署ＳＴＡ，被視為雙邊關係穩定力量之一，從大氣、農業科學到物理化學基礎研究等領域進行合作。約每五年續約一次，作為美中學術及商業交流基石。但在中國大陸出現竊取科學和商業成果爭議後，續簽與否就引發辯論。

例如共和黨籍美國聯邦眾議員蓋拉格指稱，ＳＴＡ危害美國研究與智財權，必須使此一過時協議失效。但澳洲雪梨科大澳中關係研究所副教授瑪莉娜．張等研究人員認為，合作是克服當前全球諸多科學挑戰的唯一途徑。若不續簽，將影響美中科學合作。

該協議原定去年八月廿七日到期，當時美中未直接續簽，僅批准將其延長至二月廿七日，讓官員有時間重新談判。華府智庫中美研究中心研究員西蒙說，雙方很可能批准第二次展延，再次延後續約。

美國國務院發言人致自然的聲明寫道，「我們目前無法提供有關美國具體談判立場，或協議到期後是否將延長的資訊」，但維護海外美國公民安全是國務院首要任務。

西蒙對此提到，美國盼取得對其科學家在赴中國進行合作計畫時人身安全的保證。也希望在資料數據的取得、所有權及共享上更明確。瑪莉娜．張也說，中國亦希望爭取更有利條件，擔心該協議可能鼓勵中國科學家赴美工作，因此可能推動確保美國不會積極挖角其科學家的條款。

美中關係 華府

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