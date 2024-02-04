美最高院：西點軍校招生 可考量族裔

美國聯邦最高法院二日裁定，知名的西點軍校在招生錄取上可繼續考量族裔因素。相關訴訟由非營利學生組織「學生公平入學」（ＳＦＦＡ）去年九月代表兩名申請該校遭拒的學生提出。

該院在沒有大法官簽名的簡短裁決書提到，本案提供的紀錄並不完全，但裁決不應被解讀為該院對招生規定是否違憲做出任何表態。

ＳＦＦＡ此前對哈佛大學和北卡羅來納大學教堂山分校招生政策提告，該院去年六月對此做出裁決，推翻美國公私立大學考量學生族裔背景的平權招生措施，當時的裁決是這兩校所採的「平權措施」違憲，不應將族裔占比作為招生考量因素，保障非裔及拉丁裔的同時，卻等同反向歧視學業表現較佳的亞裔。

不過，該院去年六月判決並未解決軍事院校考量族裔的入學政策。首席大法官羅伯茲當時在判決意見書寫道，此種做法或有獨特利益。

ＳＦＦＡ說，前述兩名申請西點被拒的學生，一人是首次提出申請的高中應屆畢業生，另一人是第二次申請、正就讀其他大學的大一學生，兩人都符合錄取資格，「只不過都是白人」。ＳＦＦＡ曾請該院在西點招生截止日期一月卅一日前，先發布緊急禁止令，中止其考量族裔的招生規定。

據統計，西點每年招收一二○○名入伍生，但申請者卻逾一萬三千人。另據法院紀錄，西點表明招生過程考量對學生有加分效果的族裔敏感條件，對非裔、西裔及美洲原住民申請者進行個人化與全方位衡量。

拜登政府曾呼籲該院勿介入西點招生。美國副總檢察長普瑞洛格（Elizabeth Prelogar）說，由於招生和審查過程早已展開，ＳＦＦＡ所提的緊急動議將對西點招生過程帶來嚴重破壞。