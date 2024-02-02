影／老師教學生理財觀念 課桌椅要付租金、遲到還得繳罰金
美國北卡羅萊納州一名老師為了教會學生理財，在學校「做起生意」，孩子使用課桌椅要付租金、遲到要繳罰金，種種規定就是要教會孩子懂得理財。由於老師使用的並不是真正的錢幣，而是發給孩子大富翁紙鈔，孩子既不會真的賠錢又能學會理財，讓不少家長稱讚老師的做法真的很聰明。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，楔爾比（Shelby Lattimore）是北卡羅萊納州夏洛特市一所小學的三年級老師。楔爾比在課堂上訂定各種規則，讓孩子可以自己賺錢，但也需要負擔「上學的開銷」。
舉例來說，孩子上課使用桌椅要付5美元（約156元新台幣），遲到、遲交作業、破壞公物、態度不佳等也都需要繳罰金。雖然孩子需要付各樣的費用，但老師也透過其他活動讓孩子們賺錢。孩子可以當小老師、擦黑板、收作業或是擦桌椅來賺錢，這些錢除了繳罰金和租金之外，也可以用來買通行證，有課堂吃東西通行證、家庭作業通行證等，讓孩子透過生活學習錢的用途。
楔爾比表示，自己的學生有些家裡財務狀況不好，她認為應該早日教孩子學會錢的用途、如何管理錢，趁早培養理財意識。她將和孩子算錢的影片分享上TikTok，不少網友都留言稱讚她的做法，認為孩子有這樣的老師很幸運。
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